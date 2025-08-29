Lekkoatletyczne mistrzostwa świata ruszą pełną parą w Tokio 13 września - pierwszego dnia rozdanych zostanie aż pięć kompletów medali. W tym w konkurencjach, gdzie Polacy mają pewne szanse, m.in. w chodzie na 35 km (Katarzyna Zdziebło, Maher Ben Hlima) czy sztafecie mieszanej 4x400 m.

Minima kwalifikacyjne można było zdobywać do 24 sierpnia, ale dla większości naszych reprezentantów nie było to warunkiem koniecznym. Liczył się bowiem również ranking World Athletics, stąd kadrowicze też uzyskiwali przepustki. Losy niektórych osób decydowały się niemal do ostatniego dnia. A i tak wciąż np. Alicja Sielska, młodzieżowa mistrzyni Europy na 100 m przez płotki, wciąż może liczyć na wyjazd do Azji. Mimo że teraz w kadrze jej nie ma.

Mistrzostwa świata w Tokio. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski. Każdy medal na wagę złota

Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił dziś skład polskiej reprezentacji na zmagania w Tokio - na liście znalazło się 61 osób. Już po mistrzostwach Polski prezes PZLA mówił w TVP, że to będzie jeden z najtrudniejszych lekkoatletycznych mundiali dla Biało-Czerwonych. Straciliśmy już bowiem przewagę nad resztą świata w rzucie młotem, świat ruszył do przodu w konkurencjach biegowych, zwłaszcza na średnich dystansach.

Marzeniem byłoby powtórzyć wyczyn z 2022 roku z Eugene (cztery medale), a nawet z 2023 roku z Budapesztu (dwa srebrne medale Wojciecha Nowickiego i Natalii Kaczmarek (Bukowieckiej). Bardziej realny jest scenariusz z igrzysk w Paryżu (brąz Kaczmarek-Bukowieckiej), a nawet brak podium dla Polaków.

Największe szanse, tak się wydaje, są związane z występami chodziarzy: Katarzyny Zdziebło i Mahera Ben Hlimy, wciąż groźna dla światowej czołówki pozostaje Anita Włodarczyk, daleko rzucić może Paweł Fajdek, do światowej czołówki wskoczył zaś w oszczepie Cyprian Mrzygłód.

Niewiadomą będzie też dyspozycja Natalii Bukowieckiej, dla której jest to "nieco inny", jak sama mówiła, sezon. Ostatnio traciła do czołówki, a przecież w Japonii na tym dystansie pobiegnie także Sydney Mc:Laughlin-Levrone, rekordzistka świata na 400 m przez płotki.

W tej sytuacji kluczowa wydaje się decyzja podopiecznej Marka Rożeja, czy zdecyduje się na występ w sztafecie mieszanej. A tę czekają dwa biegi już pierwszego dnia, najpierw w eliminacjach, później ewentualnie w finale. Dokonać między nimi można zaś tylko jednej zmiany.

Na razie jej nazwisko jest na liście zgłoszeń do miksta: razem z Justyną Święty-Ersetic, Alicją Wroną-Kutrzepą, Anastazją Kuś, Aleksandrą Formellą i Weroniką Bartnowską. W Madrycie ta sztafeta, z Bukowiecką, Maysmilian Szwedem, Danielem Sołtysiakiem i Justyną Święty-Ersetic pobiła rekord kraju. Wyjęcie z niej najmocniejszego ogniwa mogłoby poważnie ograniczyć szanse na jakikolwiek sukces. A już następnego dnia panie i panowie mają w planach biegi indywidualne.

W składzie polskiej reprezentacji jest też Ewa Swoboda, która latem zaliczyła zaledwie trzy występy, a w nich cztery biegi na 100 metrów: najpierw w Madrycie (indywidualnie i w sztafecie), później w Białymstoku i Chorzowie. Zrezygnowała zaś z obrony tytułu mistrzyni Polski w Bydgoszczy, powodem był drobny uraz. Na szczęście nie okazał się na tyle poważny, by zawodniczkę Podlasia Białystok wyeliminował z docelowej imprezy sezonu.

Swoboda jest też zgłoszona do sztafety 4x100 m.

Możliwe, że do składu reprezentacji włączeni zostaną kolejni lekkoatleci. Na relokacje i ewentualne rezygnacje czeka m.in. płotkarka Alicja Sielska.

Skład reprezentacji Polski:

KOBIETY:

100 m, 4x100 m

Ewa Swoboda (Podlasie Białystok)

400 m, 4x400 m, mikst 4x400 m

Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok)

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)

800 m

Margarita Koczanowa (AZS AWF Kraków)

Angelika Sarna (AZS AWF Warszawa)

Anna Wielgosz (Resovia Rzeszów)

1500 m

Klaudia Kazimierska (Vectra Włocławek)

Weronika Lizakowska (AZS UMCS Lublin)

maraton

Aleksandra Brzezińska (Zawisza Bydgoszcz)

Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin)

100 m przez płotki

Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)

400 m przez płotki

Anna Gryc (AZS AWF Warszawa)

3000 m z przeszkodami

Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)

Kinga Królik (Azymut Pabianice)

skok wzwyż

Maria Żodzik (Podlasie Białystok)

skok w dal

Nikola Horowska (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)

Anna Matuszewicz (MKL Toruń)

rzut dyskiem

Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin)

rzut młotem

Katarzyna Furmanek (KKL Kielce)

Ewa Różańska (Podlasie Białystok)

Anita Włodarczyk (AZS AWF Katowice)

rzut oszczepem

Maria Andrejczyk (Hańcza Suwałki)

Małgorzata Maślak-Glugla (ULKS Tychowo)

siedmiobój

Adrianna Sułek-Schubert (Brda Bydgoszcz)

chód na 35 km

Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia)

chód na 20 km, chód 35 km

Katarzyna Zdziebło (Stal Mielec)

4x100 m

Marlena Granaszewska (Podlasie Białystok)

Magdalena Niemczyk (Tiki Taka Kolbuszowa)

Aleksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk)

Magdalena Stefanowicz (KS AZS AWF Katowice)

Kryscina Cimanouska (KS AZS AWF Warszawa)

4x400 m, mikst 4x400 m

Weronika Bartnowska (AZS AWF Warszawa)

Aleksandra Formella (SKLA Sopot)

Anastazja Kuś (AZS UWM Olsztyn)

Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)

MĘŻCZYŹNI

400 m, mikst 4x400 m

Maksymilian Szwed (AZS Łódź)

800 m

Filip Ostrowski (Rodło Kwidzyn)

Patryk Sieradzki (Zawisza Bydgoszcz)

Maciej Wyderka (AZS AWF Katowice)

1500 m

Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej)

maraton

Mateusz Kaczor (RLTL GGG Radom)

110 m przez płotki

Damian Czykier (Podlasie Białystok)

Jakub Szymański (SKLA Sopot)

skok wzwyż

Mateusz Kołodziejski (Zawisza Bydgoszcz)

skok o tyczce

Piotr Lisek (KMS Szczecin)

pchnięcie kulą

Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn)

rzut młotem

Paweł Fajdek (OŚ AZS Poznań)

Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań)

rzut oszczepem

Marcin Krukowski (Warszawianka Warszawa)

Cyprian Mrzygłód (ALKS AJP Gorzów Wielkopolski)

Dawid Wegner (Start Nakło nad Notecią)

chód na 20 km, chód na 35 km

Maher Ben Hlima (RKS Łódź)

4x100 m

Adrian Brzeziński (MKL Toruń)

Dominik Kopeć (Agros Zamość)

Jakub Lempach (AZS UMCS Lublin)

Adam Łukomski (AZS AWF Wrocław)

Oliwer Wdowik (Resovia Rzeszów)

Łukasz Żak (AZS UMCS Lublin)

mikst 4x400 m

Kajetan Duszyński (AZS Łódź)

Marcin Karolewski (KS AZS AWF Wrocław)

Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)

