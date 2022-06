Jest niemożliwy! Kolejny rekord świata Armanda Duplantisa!

Poprzedni rekord, zaledwie o centymetr gorszy, też należał do Szweda - ustanowił go we wrześniu 2020 roku w Rzymie. W hali Duplantis skakał już wyżej - w halowych mistrzostwach świata w Belgradzie miał już w tym roku 6,20 m. Duplantis swój rekordowy wynik uzyskał w drugiej próbie, reszta rywali już dawno była wtedy spakowana. Najwięksi rywale Duplantisa - Brazylijczyk Thiago Braz oraz Amerykanin Christopher Nilsen skoczyli "zaledwie" 5,93 m.

Najlepsze wyniki w tym roku Femke Bol i Alisona dos Santosa

W Sztokholmie uzyskano jeszcze kilka innych wyśmienitych rezultatów, m.in. w obu biegach na 400 m przez płotki. Wśród pań triumfowała Holenderka Femke Bol - jej czas 52,27 s to najlepsze osiągnięcie w tym roku i drugie w historii europejskiej lekkoatletyki. U panów konkurencji nie miał Brazylijczyk Alison dos Santos - nie dość, że też miał najlepszy czas w tej konkurencji w sezonie (46,80 s), to jeszcze zabrał rekord mityngu słynnemu Norwegowi Karstenowi Warholmowi.

Zwycięstwo Anny Kiełbasińskiej, siódme miejsce Pii Skrzyszowskiej





Konkurencje w ramach Diamentowej Ligi:

Pchnięcie kulą kobiet:

1. Chase Ealey (USA) - 20,48 m

2. Sarah Mitton (Kanada) - 19,90 m

3. Auriol Dongmo (Portugalia) - 19,30 m

Rzut oszczepem mężczyzn:

1. Anderson Peters (Grenada) - 90,31 m

2. Neeraj Chopra (Indie) - 89,94 m

3. Julian Weber (Niemcy) - 89,08 m

Skok wzwyż kobiet:

1. Eleanor Patterson (Australia) - 1,96 m

2. Julija Łewczenko (Ukraina) - 1,93 m

3. Iryna Heraszczenko (Ukraina) - 1,93 m

Skok o tyczce mężczyzn:

1. Armand Duplantis (Szwecja) - 6,16 m (rekord świata!)

2. Christopher Nilsen (USA) - 5,93 m

3. Thiago Braz (Brazylia) - 5,93 m

Bieg na 400 m przez płotki kobiet:

1. Femke Bol (Holandia) - 52,27 s

2. Rushell Clayton (Jamajka) - 53,90 s

3. Anna Ryżykowa (Ukraina) - 54,33 s

Bieg na 100 m mężczyzn:

1. Akani Simbine (RPA) - 10,02 s

2. Reese Prescood (Wielka Brytania) - 10,15 s

3. Jimmy Vicaut (Francja) - 10,19 s

Skok w dal kobiet:

1. Lorraine Ugen (Wielka Brytania) - 6,81 m

2. Maryna Bech-Romanczuk (Ukraina) - 6,76 m

3. Khaddi Sagnia (Szwecja) - 6,74 m

Bieg na 800 m kobiet:

1. Mary Moraa (Kenia) - 1.57,68

2. Keely Hodgkinson (Wielka Brytania) - 1.58,18

3. Catriona Bisset (Australia) - 1.58,54

Bieg na 3000 m mężczyzn:

1. Domnic Lokinyomo Lobalu (Drużyna Uchodźców) - 7.29,48

2. Jacob Kiplimo (Uganda) - 7.29,55

3. Cornelius Kemboi (Kenia) - 7.31,26

Rzut dyskiem mężczyzn:

1. Kristjan Čeh (Słowenia) - 70,02 m

2. Mykolas Alekna (Litwa) - 69,81 m

3. Daniel Ståhl (Szwecja) - 67,57 m

Bieg na 100 m przez płotki kobiet:

1. Jasmine Camacho-Quinn (Portoryko) - 12,46 s

2. Tobi Amusan (Nigeria) - 12,50 s

3. Nia Ali (USA) - 12,53 s

7. Pia Skrzyszowska (Polska) - 12,91 s

Bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet:

1. Daisy Jepkemei (Kazachstan) - 9.15,77

2. Alice Finot (Francja) - 9.19,59

3. Chiara Scherrer (Szwajcaria) - 9.24,16

9. Patrycja Kapała (Polska) - 9.45,21

Bieg na 400 m z przeszkodami mężczyzn:

1. Alison dos Santos (Brazylia) - 46,80 s

2. CJ Allen (USA) - 48,28 s

3. Kyron McMaster (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) - 48,58 s

Bieg na 200 m kobiet:

1. Dina Asher-Smith (Wielka Brytania) - 22,37 s

2. Mujinga Kambundji (Szwajcaria) - 22,37 s

3. Ida Karstoft (Dania) - 22,90 s

Bieg na 800 m mężczyzn:

1. Slimane Moula (Algieria) - 1.44,60

2. Benjamin Robert (Francja) - 1.45,11

3. Gabriel Tual (Francja) - 1.45,29