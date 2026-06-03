Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki są z rocznika 1989, Anita Włodarczyk - z 1985.- w sportowej klasyfikacji wiekowej to już... mastersi. A mimo to wciąż rzucają - i to daleko. Nowickiemu w udowodnieniu przynależności do światowej czołówki przeszkodziła w zeszłym roku kontuzja, Fajdek i Włodarczyk walczyli w wielkim finale w Tokio. Choć tym razem wrócili bez medali.

W tym roku globalnej imprezy jednak nie ma - najważniejsze będą sierpniowe mistrzostwa Europy. W męskim młocie konkurencja jest tu duża: już sześciu zawodników z naszego kontynentu uzyskało 80 metrów. W tym kobiecym dominują zawodniczki spoza Europy, na Starym Kontynencie jedynie dwie Finki posłały młot za 76. metr.

W sobotę przekonamy się, w jakiej formie jest na starcie sezonu Anita Włodarczyk. Podobnie jak w 2023 i 2025 roku, rekordzistka świata wybrała się do Nowego Tajpej w Tajwanie.

Ponad 80 metrów w młocie w zawodach w Finlandii. Tylko jedna Europejka rzuciła tak daleko w historii młota

Polki zabrakło więc w prestiżowej rywalizacji w Turku - mityng Paavo Nurmi Games ma bowiem rangę "złotego" w kalendarzu World Athletics. Owszem, byli w Finlandii Biało-Czerwoni, ale nie odegrali poważniejszych ról. Julia Jaguścik i Agnieszka Chorzępa prowadziły biegi na 1500 i 3000 m z przeszkodami, w tym drugim zaczynająca sezon Kinga Królik finiszowała ósma. W skoku o tyczce Emanuil Karalis pokonał 6.00 m, próbował też zaliczyć 6.10 m. A Piotr Lisek tym razem strącił 5.60 m, pozostał z 5.45 m.

Najciekawszy był jednak konkurs w rzucie młotem kobiet - do Finlandii wybrała się bowiem mistrzyni olimpijska i świata Camryn Rogers. Kanadyjka w Tokio pierwszy raz posłała młot za linię 80. metra, w tym sezonie miała już dwa takie konkursy.

Camryn Rogers BEN STANSALL AFP

Tu zaczęła od 73.43 m, ale od drugiej serii już regularnie uzyskiwała 75-77 m. Aż przyszła ostatnia kolejka, ona ją kończyła, pewna już zwycięstwa. I posłała młot na 80.09 m. To jej czwarty taki konkurs w karierze, Anita miała ich siedem.

Świetnie spisały się obie Finki, które pewnie będą kandydatkami do medali w Birmingham. Silja Kosonen trzy razy rzucała ponad 74 m, w ostatniej próbie - 76.41 m. A Krista Tervo skończyła konkurs z 75.55 m - to o niemal metr więcej niż Włodarczyk uzyskała w MŚ w Tokio.

Błysnęła też w końcu Sara Fantini, mistrzyni Europy z Rzymu. Rozkręcała się z próby na próbę, by na końcu rzucić 74.01 m. To jej najlepszy wynik od tamtego finału na Stadio Olimpico, gdy wygrała walkę o złoto z Anitą.

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A Polka już za trzy dni też wskoczy w tryb rywalizacji. W czerwcu czekają ją jeszcze co najmniej dwa inne mityngi.

Anita Włodarczyk Michal Wozniak East News





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