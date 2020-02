Jemma Reekie pokonała 800 m w 1.57,91 i ustanowiła halowy rekord Wielkiej Brytanii. Od 14 lat żadna zawodniczka pod dachem nie przebiegła tego dystansu tak szybko. Na zawodach w Glasgow 21-letnia lekkoatletka pokonała m.in. utytułowaną Laurę Muir.

Po raz ostatni szybciej 800 m przebiegła w hali w 2006 roku Rosjanka Olga Kotliarowa - 1.57,51.

Reekie to dwukrotna mistrzyni Europy do lat 23 na 800 i 1500 m. Na co dzień trenuje razem z Muir i jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych lekkoatletek nowego pokolenia.

Muir w zawodach w Glasgow finiszowała za Reekie i miała również znakomity czas - 1.58,44. Niewiele szybciej, bo 1.58,42 biegała na otwartym stadionie.