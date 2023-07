Jelena Isinbajewa ma problemy w Rosji. Znalazła jednak sojuszniczkę

Jelena Isinbajewa, była mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w skoku o tyczce, wyjechała z Rosji i odcina się od związków z rosyjską armią, co budzi gniew Rosjan. Niezależnie od jej wielkich osiągnięć w sporcie, jest krytykowana, oskarżana o zdradę. Doradza się jej, by już nigdy do Rosji nie wracała i została na Wyspach Kanaryjskich, gdzie teraz przebywa.