Jej wynik zaskoczył wszystkich, miała walczyć o złoto. Afera wokół zawodniczki

Polacy na Uniwersjadzie powoli się rozkręcają. Medal póki co zdobyła Magdalena Stefanowicz, która była druga w biegu na 100 metrów. Konkurencja jest duża, ale, jak się okazuje, nie wszystko jest takie, na jakie wygląda.

Emersiana Stanley Naman zgłosiła się do konkursu skoku w dal. Jej życiowym wynikiem miało być 7 metrów, co jest ogromnym osiągnięciem - na takie odległości skaczą najlepsze zawodniczki na świecie. Warto dodać, że obecny rekord Polski wynosi 6,97. Naman próżno było jednak szukać na listach World Athletics. Z takim wynikiem mogłaby jednak walczyć o najwyższe cele na nadchodzących mistrzostwach świata w Tokio.

Na Uniwersjadzie spodziewano się, że Naman będzie walczyć o złoto i zagrozi świetnie skaczącym w tym sezonie rywalkom. To nie byłby pierwszy raz, gdy mniej znana zawodniczka robiłaby furorę na oficjalnych zawodach. Tak się jednak nie stało.

Jak się okazało, w mediach społecznościowych Naman twierdzi, że specjalizuje się przede wszystkim w biegach na 5 i 10 kilometrów. Co również ciekawe, FISU określiło jasno, że na imprezie w Bochum wymagane minimum do startu w zawodach skoku w dal wynosi 5,95 metra. Nie wiadomo, co zawiniło - system, zawodniczka czy jeszcze jakiś inny czynnik, ale, jak podkreślił Michał Chmielewski z TVP Sport, który badał tę sprawę, problemem w tym wypadku jest przede wszystkim proces weryfikacji zawodników na rzekomo poważną imprezę sportową.