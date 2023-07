Jej historia poruszyła Polskę. Przeżyła gorycz porażki, ale znowu walczy o marzenia

Straciła wzrok jako dziecko. Wielkie sukcesy na bieżni

Występ Joanny Mazur w "Tańcu z Gwiazdami" poruszył widzów do łez. Medal igrzysk paraolimpijskich uciekł

Nie poddaje się. Chce spełnić marzenia

Zapytana o to, czy paraolimpijskim sportowcom jest nieco łatwiej niż kiedyś, odparła: - Wszystko zależy od tego, czy ktoś ma sukcesy w igrzyskach paraolimpijskich, czy nie. Niestety w mistrzostwach świata, co jest przykre, zawodnicy poza tym, że koncentrują się na starcie, to dodatkowo sprawdzają, czy mają w swojej konkurencji komplet zawodników, czyli co najmniej 12 startujących z ośmiu państw. To mocno rozprasza. Jeżeli tego nie ma, to nie ma też szansy na stypendium, które dla nas sportowców jest bardzo ważne. To zwyczajnie wynagrodzenie za naszą codzienną pracę i możliwość podjęcia kolejnych przygotowań. Nie wiem, czy to także należy jeszcze komuś tłumaczyć. Stąd właśnie także nasz start na 400 metrów, bo tam był komplet zawodniczek. To nie była nasza specjalizacja, bo to nasz dystans treningowy. Wystąpiliśmy jednak na jedno okrążenie, by mieć jakiekolwiek finansowanie na kolejny rok. Kilka lat doświadczeń pokazał nam, jak trudno jest wpłynąć na zmianę zapisu ustawy o sporcie, by nie eliminowała części sportowców z niepełnosprawnościami. Tu także pojawiają się furtki, jednak to nadal nie jest pełne finansowanie. Stypendium nie dałby nam nawet medal na 1500 metrów. Do niego zabrakło, ale też nie mogliśmy się skupić na jednym dystansie. Rano mieliśmy eliminacje 1500 metrów, a popołudniem eliminacje 400 metrów. Kolejnego dnia rano był już finał 1500 metrów i tego samego dnia półfinał 400 metrów. Nagromadzenie startów było duże, ale w lekkiej atletyce takie sytuacje to już norma, jedyne co można powiedzieć to to, że łatwo nie odpuściliśmy.