- Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć... Z jednej strony, to był dobry bieg i jest rekord życiowy. Z drugiej strony tak niewiele zabrakło, aby zdobyć medal i przełamać to wszystko. Nic, taki jest sport. Mam nadzieję, że w sezonie letnim pokażę, na co mnie stać i na najbliższej imprezie międzynarodowej to ja będę z przodu, a ktoś przegra ze mną o tysięczne sekundy - mówił wyraźnie skwaszony Kopeć.