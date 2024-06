Jasne słowa Tomasza Majewskiego. Zbliża się czas wielkich pożegnań

Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA: - To chyba oczywiste, że czas na zmianę warty w polskiej lekkoatletyce. Śmieję się, że jak co roku robimy pożegnania w czasie "Złotych Kolców", to w tym roku to będzie główna część tej imprezy. Nie ma co ukrywać, że po tym sezonie wiele osób z lekkoatletycznego świata zakończy karierę. I to tych bardzo utytułowanych. Na pewno reprezentacja na mistrzostwa Europy w Rzymie jest zróżnicowana. Dla części gwiazd ta impreza jest elementem przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dla części to będzie szansa i wciąż walka o nominację olimpijską. Dla dużej części młodych zawodników to będzie z kolei w ogóle pierwsza tak duża impreza. Dla kilku osób to będzie w ogóle ostatnia duża impreza. Dotyczy to tych, którzy pewnie na igrzyska nie pojadą.



