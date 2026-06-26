Jako pierwszy złamał "magiczną" barierę. Teraz drakońska kara. Władze były bezlitosne
Organizacja Athletics Integrity Unit (AIU) podjęła decyzję o nałożeniu kar na Kibiwotta Kandiego. Kenijski biegacz miał dopuścić się dwukrotnego naruszenia przepisów antydopingowych, za co pierwotnie został zdyskwalifikowany na okres ośmiu lat. 30-latek przyznał się jednak do winy, a tym samym okres dyskwalifikacji został skrócony.
Problemy Kibiwotta Kandiego rozpoczęły się w marcu 2025 roku, kiedy to został tymczasowo zawieszony za odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Na tym jednak się nie zakończyło i kilka miesięcy później ponownie doszło do naruszenia przepisów z jego strony - miał on zostać przyłapany na manipulacji przy kontroli antydopingowej, co przelało szalę goryczy. Organizacja Athletics Integrity Unit (AIU) zdecydowała się nałożyć odpowiednie sankcje na kenijskiego biegacza.
Początkowo podjęto decyzję o zawieszeniu byłego rekordzisty świata w półmaratonie na okres ośmiu lat, jednak Kenijczyk przyznał się do winy, co złagodziło ostateczny "wyrok" do siedmiu lat. Dyskwalifikacja 30-latka obejmuje okres od 14 marca 2025 roku, a więc od dnia, w którym został tymczasowo zawieszony, do 13 marca 2032 roku.
Kara ta oznacza, że Kandie mógłby wrócić do rywalizacji dopiero w wieku 36 lat. Najprawdopodobniej oznacza to więc dla Kenijczyka zakończenie kariery.
Kibiwott Kandie na stałe zapisał się w historii światowej lekkoatletyki. Dokonał tego jako pierwszy
Kibiwott Kandie w środowisku lekkoatletycznym nie jest postacią anonimową. 30-latek jest pierwszym człowiekiem, który złamał barierę 58 minut w półmaratonie. Zdarzyło się to w 2020 roku podczas półmaratonu w Walencji. Kenijczyk osiągnął wówczas czas 57:32.
Wynik 30-latka od tamtej pory poprawiło już dwóch zawodników - w 2024 roku czas 57:30 osiągnął Yomif Kejelcha, w marcu 2026 roku z kolei z czasem 57:20 półmaraton w Lizbonie ukończył Jacob Kiplimo.
W 2021 roku Kandie odniósł wielki sukces podczas silnie obsadzonym mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni, gdzie osiągając czas 58:54 zapewnił sobie srebrny medal.
Z powodzeniem startował także na innych dystansach - podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów wywalczył brązowy medal w biegu na 10 000 metrów.