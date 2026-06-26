Jako pierwszy złamał "magiczną" barierę. Teraz drakońska kara. Władze były bezlitosne

Problemy Kibiwotta Kandiego rozpoczęły się w marcu 2025 roku, kiedy to został tymczasowo zawieszony za odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Na tym jednak się nie zakończyło i kilka miesięcy później ponownie doszło do naruszenia przepisów z jego strony - miał on zostać przyłapany na manipulacji przy kontroli antydopingowej, co przelało szalę goryczy. Organizacja Athletics Integrity Unit (AIU) zdecydowała się nałożyć odpowiednie sankcje na kenijskiego biegacza.

Początkowo podjęto decyzję o zawieszeniu byłego rekordzisty świata w półmaratonie na okres ośmiu lat, jednak Kenijczyk przyznał się do winy, co złagodziło ostateczny "wyrok" do siedmiu lat. Dyskwalifikacja 30-latka obejmuje okres od 14 marca 2025 roku, a więc od dnia, w którym został tymczasowo zawieszony, do 13 marca 2032 roku.

Kara ta oznacza, że Kandie mógłby wrócić do rywalizacji dopiero w wieku 36 lat. Najprawdopodobniej oznacza to więc dla Kenijczyka zakończenie kariery.

Kibiwott Kandie na stałe zapisał się w historii światowej lekkoatletyki. Dokonał tego jako pierwszy

Kibiwott Kandie w środowisku lekkoatletycznym nie jest postacią anonimową. 30-latek jest pierwszym człowiekiem, który złamał barierę 58 minut w półmaratonie. Zdarzyło się to w 2020 roku podczas półmaratonu w Walencji. Kenijczyk osiągnął wówczas czas 57:32.

Wynik 30-latka od tamtej pory poprawiło już dwóch zawodników - w 2024 roku czas 57:30 osiągnął Yomif Kejelcha, w marcu 2026 roku z kolei z czasem 57:20 półmaraton w Lizbonie ukończył Jacob Kiplimo.

W 2021 roku Kandie odniósł wielki sukces podczas silnie obsadzonym mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni, gdzie osiągając czas 58:54 zapewnił sobie srebrny medal.

Z powodzeniem startował także na innych dystansach - podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów wywalczył brązowy medal w biegu na 10 000 metrów.

Kibiwott Kandie BEN STANSALL AFP

Kibiwott Kandie MATEUSZ SLODKOWSKI AFP

Kibiwott Kandie MIGUEL SCHINCARIOL AFP





Maksymilian Granieczny: Jeśli każdy mecz mamy wygrywać w tie-breaku, to biorę to w ciemno Polsat Sport