Jak ona to zrobiła? Kapitalny skok dał Polce brąz w mistrzostwach Europy

Dla Wiktorii Miąso pokonanie poprzeczki zawieszonej na wysokości 1,87 m było w tym sezonie zadaniem nieosiągalnym. Aż do dzisiaj, do najważniejszego konkursu dla lekkoatletki Resovii. 21-letnia skoczkini wzwyż potwornie męczyła się na wysokości 1,84 m, zaliczyła ją w trzeciej próbie. Najważniejszy skok oddała niedługo później - pokonałą od razu następną wysokość, a to dało jej brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 w fińskim Espoo.