Jak on to zrobił? Polak mistrzem Europy, nowy rekord Polski!

Na taki finał sprintu właśnie czekaliśmy! Marek Zakrzewski od początku juniorskich mistrzostw Europy w Jerozolimie prezentuje się znakomicie - w mistrzowskim stylu awansował do finału 100 metrów, dziś sięgnął po złoto, choć był najmłodszy w całej stawce. Z nowym rekordem Polski juniorów - teraz to 10.25 s. I to nie koniec 17-latka ze Słupska - przed południem w kapitalnym stylu awansował do półfinału na 200 metrów!