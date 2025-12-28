O ile w męskim pchnięciu kulą wciąż możemy liczyć na Konrada Bukowieckiego, który pobija teraz własne rekordy przerzucając ciężary, a być może i do dawnej dyspozycji wróci jeszcze po kontuzji Michał Haratyk, to w kobiecym zmaganiach trudno o optymizm. Może rozbłyśnie talent Zuzanny Maślanej, niemniej ostatni sezon nie dawał już takiej nadziei.

Wiele jednak wskazuje na to, że za kilka lat możemy być świadkami wielkich sukcesów Kingi Jackowskiej, zaledwie 16-letniej kulomiotki pochodzącej z Kieźlin pod Olsztynem, a reprezentującej Juranda Szczytno. Już od dwóch lat przerasta swoją kategorię wiekową, w tym roku rywalizowała w Skopje w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy głównie z zawodniczkami o rok starszymi, a w mistrzostwach Europy U-20: ze starszymi nawet o trzy lata.

Z Macedonii Północnej przywiozła srebro, w Tampere wystąpiła w 12-osobowym finale. I zebrała doświadczenie, które może wkrótce zaprocentować. W kolejnym roku celem podopiecznej Macieja Bukowieckiego będzie już zapewne medal mistrzostw Europy U-18 (Rieti), ale i kwalifikacja do mistrzostw świata U-20, te odbędą się na słynnym Hayward Field w Eugene.

Świetny początek halowego sezonu dla Kingi Jackowskiej. Na równe 200 dni przed mistrzostwami Europy w Rieti

Rok temu Jackowska kończyła rok także w Spale - wtedy pchnęła kulę na 17.34 m. Był to oczywiście rekord Polski młodziczek i juniorek młodszych, zarazem drugi w historii wynik 15-latek. Sam Maciej Bukowiecki, brat Konrada, pisał o "pięknym sezonie". Oraz tej wynikowej perełce na sam koniec. To on trzy lata temu dojrzał Kingę w zawodach szkolnych - i ściągnął do Szczytna. Wspólnie wykonali kawał wspaniałej pracy.

16-letnia Kinga Jackowska poprawiła halowy rekord Polski juniorek młodszych (U-18)

W maju tego roku Jackowska posłała w Białymstoku trzykilogramową kulę na 18.67 m - to dziś dziesiąty wynik na liście wszech czasów juniorek młodszych. A w tym roku drugi, za Chinką Xinyao Chen, starszą od Polki o ponad rok. To wtedy Konrad Bukowiecki mówił red. Tomaszowi Kalembie z Interii:

- Mam nadzieję, że brat zrobi dużą karierę trenerską. Kinga Jackowska, którą prowadzi, jest niesamowitym talentem.

Dawno takiego nie widziałem w pchnięciu kulą. Oby tylko była zdrowa, bo ta dziewczyna może pchać kulą bardzo daleko. Ma to coś, co miałem, kiedy byłem młodym zawodnikiem. To jest ten klik na końcu, który powoduje, że kula wystrzela z ręki, jak z armaty.

Jackowska kończyła 2025 rok znów zawodami "Jurand Cup" w Spale - swoimi pierwszymi od czterech miesięcy. To właściwie wstęp do sezonu halowego, który potrwa do marca.

I już w pierwszej próbie posłała kulę na 17.65 m - to jej nowy rekord życiowy, ale w hali. I rekord kraju U-18. A jak podkreśla Tomasz Spodenkiewicz - lekkoatletyczny ekspert i statystyk prowadzący na platformie X profil Athletics News - to najlepszy wynik na świecie w tej kategorii w całym 2025 roku, właśnie pod dachem.

Kinga Jackowska

