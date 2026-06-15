Jak grom z jasnego nieba. Dwukrotna polska olimpijka mówi "koniec". W wieku 29 lat

Obie pochodzą ze Strzyżewa w zachodniej części Wielkopolski - obie też zaczynały biegać w pobliskim Powodowie. A później los zabrał je do Stanów Zjednoczonych - Aneta, zanim trafiła do słynnego Eugene w Oregonie, uczyła się w Kolorado. Wskoczyły na poziom międzynarodowy, to zaowocowało wspólnymi występami na igrzyskach - w tej samej konkurencji: biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Aby pobiec razem w tych zawodach, obie musiałyby awansować do finału. To zaś, przy absolutnej dominacji zawodniczek urodzonych w Afryce, jest skrajnie trudną sztuką. W stolicy Japonii, w pandemicznych igrzyskach w 2021 roku, nieco bliżej była Alicja, choć i tak daleko - zabrakło ponad 7 sekund. W Paryżu historia potoczyła się inaczej: Aneta poprawiła rekord życiowy (9:24.23), ale biegła w zdecydowanie za szybkiej na jej możliwości serii. Alicja zaś poprawiła rekord Polski (9:16.51), wybrała perfekcyjną taktykę, swój plan zrealizowała. Dwa dni później została trzynastą zawodniczką świata.

Aneta Konieczek podczas biegu na igrzyskach w Paryżu MATTHIAS SCHRADER East News

Gdy jednak mogły biec razem, często sobie pomagały. Jak choćby dwa lata temu w memoriale Czesława Cybulskiego w Poznaniu, gdy Alicja prowadziła Anetę na najlepszy czas w historii polskiej lekkiej atletyki na 2000 m z przeszkodami. I to się udało - młodsza z sióstr poprawiła 18-letni rekord kraju Wioletty Janowskiej.

To właśnie w tamtym sezonie Aneta notowała ostatnie znakomite wyniki. Zimą 2025 roku próbowała jeszcze sił w hali, później zanotowała obiecujący start na 3000 m z przeszkodami w Des Moines. I to był ostatni występ, który ukończyła.

Aneta Konieczek zakończyła sportową karierę. W wieku 29 lat

W niedzielę wieczorem starsza z sióstr Alicja miała wystąpić w "złotym" mityngu World Athletics w Los Angeles - z powodu choroby wycofała się z biegu. A chwilę wcześniej Aneta poinformowała w mediach społecznościowych, że kończy karierę.

"Długo zwlekałam z tym postem, ale w końcu jestem gotowa. Czas ogłosić zakończenie mojej kariery sportowej" - napisała, zaznaczając, że to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu.

Problemy zdrowotne zmusiły mnie już w zeszłym sezonie do przerwy i po wielu próbach powrotu - również psychicznie - powiedziałam sobie „stop”.

Kontynuowała: "Nie chciałam już dłużej żyć w ciągłej walce z bólem i niewiadomą, czy danego dnia będę w stanie zrobić trening. Trenowanie powinno przynosić choć trochę radości, a bardzo duża część mojego biegania stała się po prostu walką z bólem…".

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Zaznaczyła też, że sportowo czuje się spełniona. "Bieganie na takim poziomie jest bardzo trudne - nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dlatego ogromnie podziwiam wszystkich, którzy nadal walczą o swoje cele i gonią za lepszymi wynikami. Będę Wam kibicować!" - pisała.

Aneta Konieczek zdobyła dwa złote medale w mistrzostwach Polski na 3000 m z przeszkodami (2021, 2023) oraz jeden srebrny (2024).

Alicja (po lewej) i Aneta Konieczek Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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