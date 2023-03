Ważne świadectwo Anny Kiełbasińskiej. "Kręciło mi się w głowie i aż miałam mroczki"

- Nie ukrywam, że mam w związku z nim duży stres. Dzisiaj przed wyjściem z pokoju mówiłam do Mariki Popowicz-Drapały: "ja już nie chcę tego biegania, po co ja to robię? Ja chcę iść na kawkę do kawiarni, a nie się tak męczyć". Jednak to zawsze tak jest w takim bieganiu, gdy wiesz, że teraz albo nigdy, wtedy za każdym razem towarzyszy taki stres, którego ma się już dosyć. Wtedy nic ci się nie podoba, chcesz wyjechać do domu... A później biegniesz sobie taki półfinał, okazuje się że to jest proste i tym razem myślisz sobie: "po co się tak stresowałam?" - mocno otworzyła się rutynowana, 32-letnia zawodniczka.