Isinbajewa odcięła się od Putina. Teraz pławi się w luksusach

Od lutego 2022 roku na terenie Ukrainy trwa zapoczątkowana przez Władimira Putina wojna. Ze względu na panujący w Rosji reżim, do tej pory niewielu sportowców reprezentujących kraj agresora otwarcie potępiło jego działania. Stale wydłuża się natomiast tak zwana "lista hańby" , a więc zestawienie sportowców, którzy popierają działania Putina w Ukrainie. Znaleźli się jednak zawodnicy, którzy mieli na tyle odwagi, by powiedzieć, co tak naprawdę myślą.