IShowSpeed rzucił wyzwanie Swobodzie. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Znany amerykański youtuber, Darren Watkins Junior, znany lepiej pod pseudonimem "IShowSpeed" dał się poznać fanom lekkiej atletyki w ubiegłym roku, kiedy to krótko po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu wyzwał na pojedynek... Ewę Swobodę. Wówczas podczas jeden z transmisji na żywo w mediach społecznościowych Amerykanin otrzymał on fana filmik z udziałem polskiej sprinterki, który zasugerował, że youtuber powinien zmierzyć się z 27-latką na bieżni. Na jego reakcję nie trzeba było długo czekać.

"Jej nazwisko to Swoboda. Widzowie, ta dziewczyna z Polski nie może mnie pokonać w wyścigu. Okay? Ja jestem poważny. Nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, że zostałem przez kogoś prześcignięty. Nie żartuję. To jest powód, przez który wymyśliłem moją ksywkę, to dlatego ludzie nazywali mnie "Speed", kiedy byłem mały. Bo ja nigdy nie zostałem pokonany w wyścigach" - oznajmił z pewnością siebie.