IRONMAN 5150 Warsaw - Kuroczkin i Otworowska najlepsi

Ukrainiec Sierhij Kuroczkin i Małgorzata Otworowska wśród kobiet wygrali czwartą edycję zawodów triathlonowych na olimpijskim dystansie IRONMAN 5150 Warsaw.

Kuroczkin (GVT BMC) do pokonania całego dystansu potrzebował 1:51.28. Drugi na mecie Szwajcar Ruedi Wild stracił do niego 2.50, a trzeci był reprezentant RPA James Cunnama, wolniejszy od zwycięzcy o 3.32. Najlepszy z Polaków okazał się czwarty w stawce Tomasz Brembor - 1.56,05.

Z kolei Otworowska (Trinergyironman Cs Polska) uzyskała czas 2:11.27 i o 1.18 wyprzedziła Paulinę Kotficę (GVT BMC) oraz o 1.52 Ewę Komander.

Zawody rozpoczęły od pływania na dystansie 1,5 km w Jeziorze Zegrzyńskim, później na zawodników czekał 40-kilometrowy odcinek kolarski na trasie wiodącej przez Nieporęt i Most Północny do Wisłostrady oraz liczący 10 km etap biegowy po Moście Świętokrzyskim i Bulwarach Wiślanych. Trasa została w tym roku nieco zmodyfikowana, gdyż organizatorzy chcieli, by zawodnicy mogli pokazać w pobliżu charakterystycznych miejsc stolicy, m.in. przejechali tunelem pod Wisłostradą, a finiszowali przy symbolu miasta - Syrence.

Siedemnaste miejsce w łącznej klasyfikacji zajął Paweł Korzeniowski. Do triumfatora stracił nieco ponad 21 minut. Wielokrotny mistrz świata i Europy w pływaniu podkreślił, że jeszcze dwa lata temu z trudem był w stanie przebiec 10 km w czasie poniżej 50 minut, a dzięki treningom triathlonowym widoczny jest progres. W niedzielę na tej części dystansu uzyskał czas 44.08.

Zawody ukończyło 728 z 1311 osób, które ruszyły na trasę. Zdyskwalifikowano zwycięzcę sprzed dwóch lat Aliaksandra Wasiljewicza, któremu - jak poinformowali PAP organizatorzy - zarzucono niezgodne z regulaminem skracanie trasy. Białorusin odwołał się od tej decyzji i jego protest czeka jeszcze na rozpatrzenie.

5150 Triathlon Series to globalny cykl zawodów triathlonowych na dystansie olimpijskim. Pomysłodawcą i właścicielem serii jest World Triathlon Corporation, organizator największego na świecie cyklu triathlonowego IRONMAN (ponad 300 tysięcy uczestników).

Wyniki:

mężczyźni

1. Serhij Kuroczkin (Ukraina) 1:51.28

2. Ruedi Wild (Szwajcaria) 1:54.18

3. James Cunnama (RPA) 1:55.00

4. Tomasz Brembor (Polska/GVT BMC) 1:56.05

5. Miłosz Sowiński (Polska/AZS AWF Wrocław) 1:56.26

6. Sylwester Kuster (Polska/Triathlon X Team) 1:58.44

kobiety

1. Małgorzata Otworowska (Polska/Trinergyironman Cs) 2:11.27

2. Paulina Kotfica (Polska/GVT BMC) 2:12.45

3. Ewa Komander (Polska) 2:13.19

