Interia Sport sprawdziła. Dwa takie same rekordy Polski, ale jednak różne wyniki

Od 28 czerwca mamy dwóch rekordzistów Polski w biegu na 110 metrów przez płotki . Do Damiana Czykiera , który dwa lata temu w Suwałkach - także przy okazji mistrzostw Polski - pobił rekord kraju, dołączył teraz w Bydgoszczy Jakub Szymański .

Ten ostatni został nowym mistrzem Polski, a do tego wynikiem 13,25 sek. pobił młodzieżowy rekord Polski, a także wypełnił minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Swoją życiówkę poprawił o 0,19 sek., bo kilka dni wcześniej - też w Bydgoszczy - pobiegł 13,44 sek.

Co ciekawe, obaj nasi płotkarze są w jednej grupie treningowej u trenera Mikołaja Justyńskiego. Wszystkich zainteresowanych postanowiliśmy zatem zapytać, czy będą sprawdzać tysięczne części sekundy, by zobaczyć, który z nich rzeczywiście pobiegł szybciej.

- Ten rekord zaraz może zostać pobity, to nie będę sprawdzał tego poprzedniego. Może po sezonie o tym pomyślę - powiedział Szymański w rozmowie z Interia Sport.

Na pewno z ciekawości zobaczę, czy szybszy był Kuba, czy ja. Kiedy na tablicy pojawiło się 13,25 sek., to myślałem, że skorygują Kubie na 13,24 sek., ale widocznie DomTel (firma zajmująca się elektronicznym pomiarem czasu - przyp. TK) był po mojej stronie

Interia Sport sprawdziła zapisy fotofiniszy na DomTelu i gdyby kierować się czasami, co do tysięcznej części sekundy, to samodzielnym rekordzistą Polski pozostałby Czykier.