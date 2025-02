Imponujący powrót Natalii Bukowieckiej. Święty-Ersetic odpowiedziała po chwili

Aż 18 dni trwała przerwa Natalii Bukowieckiej w startach - akurat w środku sezonu halowego. Kontuzja naderwania jednego z mięśni podczas mityngu w Ostrawie nie okazała się jednak na tyle groźna, by pozbawić brązową medalistkę z igrzysk w Paryżu możliwości dalszych występów pod dachem. Sprinterka Podlasia Białystok wróciła do rywalizacja w sobotę w Toruniu. Z ogromną przewagą pewnie wywalczyła awans do niedzielnego finału na 400 m, o blisko dwie sekundy pokonała Annę Gryc. A później awans wywalczyła Justyna Święty-Ersetic.