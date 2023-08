Igrzyska w Paryżu bez rosyjskich lekkoatletów? "Taka polityka to rusofobia"

W różnych federacjach i dyscyplinach panuje różne podejście do tematu startu Rosjan. Światowa Lekkoatletyka (IAAF) stoi jednak twardo na stanowisku, że z uwagi na wojnę w Ukrainie, którą wywołała Rosja, dla jej sportowców nie ma miejsca w oficjalnych zawodach . Na rozpoczynających się właśnie lekkoatletycznych mistrzostwach świata Rosjanie będą więc nieobecni i wszystko wskazuje na to, że tak samo będzie za rok podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W stolicy Węgier odbyły się wybory władz IAAF, gdzie na kolejną czteroletnią kadencję przewodniczącego wybrany został Sebastian Coe, piastujący to stanowisko już od ośmiu lat. Niegdysiejszy wspaniały biegacz konsekwentnie mówi, że o starcie Rosjan nie ma mowy i powtórzył to także w Budapeszcie. Coe podkreślił, że choć pojawia się sugestia, żeby Rosjanie startowali w neutralnych barwach, to jednak w ich przypadku neutralności brakuje, gdyż Rosja jako kraj cały czas jest agresorem w Ukrainie. Zapytany wprost, czy w jego dyscyplinie występ Rosji w Paryżu będzie możliwy, odparł, że jest to mało prawdopodobne.