Igrzyska na Stadionie Śląskim. Drużynowe Mistrzostwa Europy 2023 w Chorzowie

Lekkoatletyka

W odróżnieniu do roku bieżącego, w którym na Śląsku goszczono siedem najlepszych drużyn Starego Kontynentu należących do tzw. Superligi, za dwa lata do Kotła Czarownic przyjadą wszystkie europejskie narodowe reprezentacje, a zawody odbędą się w ramach III Igrzysk Europejskich 2023 - ogłosiły we wspólnym komunikacie Europejskie Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz województwo śląskie.

