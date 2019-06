Na zorganizowanie II Igrzysk Europejskich Białoruś wydała 540 mln rubli białoruskich (ok. 280 mln euro) - powiedział w środę w Mińsku minister finansów tego kraju Maksim Jermałowicz.





"W sumie wydano prawie 540 mln rubli, z czego 266 mln (ok. 115 mln euro) rubli pochodziło ze środków budżetowych" - powiedział Jermałowicz, cytowany przez agencję BiełTA.

"W tych wydatkach są dwie części. Jedna to koszty związane z organizacją. Drugi element to inwestycje" - powiedział szef resortu finansów. Uściślił, że na inwestycje przeznaczono około 70 proc., czyli 380 mln rubli (ok. 164 mln euro).

"Ze środków budżetowych przeprowadzono modernizację i wyposażenie 12 największych obiektów sportowych. Są to obiekty infrastrukturalne, które - naturalnie - będą wykorzystywane także później" - dodał.

Jermałowicz ocenił, że oprócz efektu inwestycyjnego dla gospodarki stolicy, impreza odgrywa istotną rolę wizerunkową i w tym sensie również pomaga gospodarce.

II Igrzyska Europejskie odbywają się w Mińsku w dniach 21-30 czerwca.

Z Mińska Justyna Prus