Iga Baumgart-Witan wyjawiła poruszającą prawdę. "Łzy i ból"

Lekkoatletyka

Iga Baumgart-Witan spełniła sportowe marzenie i sięgnęła po złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Jednak przygotowania do wyjazdu na zawody okupiła ogromnym bólem i łzami. Wyjawiła to dopiero teraz, we wpisie podsumowującym mijający rok. "Jakże trudny to był rok! Zaczęłam go płaczem i tak samo go kończę… Oczywiście to są zupełnie inne łzy, jedne smutku a drugie ogromnej ulgi i szczęścia, tylko ja i moja rodzina wiemy co przeżywałam każdego dnia od stycznia do samych Igrzysk" - wyjaśniła w poruszającym wpisie. W podobnym tonie wypowiedziała się Justyna Święty-Ersetic.

Zdjęcie Polska srebrna sztafeta 4x400 m z IO w Tokio. Od lewej: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic / AFP