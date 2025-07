Idealny bieg Polaka, szansa na epokowy wynik. Do ósmego płotka. Decydowały tysięczne

Rok temu Jakub Szymański wyrównał rekord Polski na 110 m przez płotki, który należał do Damiana Czykiera. I od tego czasu nie może go poprawić, choć ma wszystkie niemal narzędzia, by tak się w końcu stało. W mityngu ISTAF w Berlinie 23-letni płotkarz biegł znakomicie, do ósmego płotka. Na wynik w granicach 13.10-13.15 s. I wtedy popełnił błąd, zachwiało go, zgubił rytm. Finiszował z takim samym czasem jak dwóch innych rywali - 13.37 s. Ostatecznie zajął dopiero piąte miejsce.