W całej historii kobiecego sprintu tylko 14 zawodniczek złamało granicę siedmiu sekund, Ewa Swoboda jest jedną z nich. Podopieczna trenerki Iwony Krupy zajmuje w tym rankingu 11. miejsce, wspólnie z Shelly-Ann Fraser-Pryce i Elaine Thompson. Obie Jamajki to legendy krótkiego dystansu, wielokrotne mistrzynie olimpijskie i świata. Swoboda owo 6.98 s wybiegała niespełna dwa lata temu, w półfinale halowych mistrzostw świata w Glasgow. Toczyła wtedy kapitalną walkę z Julien Alfred, w finale to jednak późniejsza mistrzyni igrzysk z Paryża okazała się minimalnie lepsza.

A następnie przyszedł sezon 2025, w którym Ewa biegała już wolniej. O kilka setnych, ale w hali ma to wielkie znaczenie. Do walki o medale, oprócz Mujingi Kambundji i Zaynab Dosso, wkroczyła też Patrizia van der Weken z Luksemburga.

I to one podzieliły między siebie medale w Apeldoorn (HME) i Nankinie (zaległe HMŚ). Polka zaś kończyła te finały na czwartych pozycjach, notując 7.07 s w Holandii i 7.09 s w Chinach. Wyniki wciąż znakomite, ale już nie na miarę medalu. A później był sezon letni - z przesuwanym początkiem startów, szlifowaniem formy na przełom sierpnia i września. Oraz kontuzją, która pogrzebała marzenia Swobody na powtórzenie awansu do finału mistrzostw świata.

Ewa Swoboda zaczyna sezon 2026. Już wszystko wiadomo. Oczy skierowane na Dortmund

Od tamtego czasu o Polce było raczej cicho, w spokoju przygotowywała się do startu sezonu zimowego. Tym razem nieco krótszego, bo jednak zazwyczaj zawodniczka Podlasia Białystok decydowała się na jego rozpoczęcie w ostatnich dniach stycznia, ewentualnie na początku lutego. Pod koniec listopada organizatorzy mityngu w Dortmundzie poinformowali, że podpisali umowę ze Swobodą na występ w ich zawodach, mających rangę Bronze w kalendarzu World Indoor Tour. Mowa o Sparkassen Indoor Meeting Dortmund.

Liderką stawki jest Ewa Swoboda. 28-letnia Polka od lat należy do najlepszych sprinterek na świecie na krótkich dystansach i dominuje w Europie na dystansie 60 metrów

A teraz o tym fakcie poinformowało European Athletics, poświęcając polskiej zawodniczce specjalny wpis w mediach społecznościowych.

Podopieczna trenerki Krupy już w trakcie tygodnia informowała na swoim profilu na Instagramie, że zbiera ostatnie szlify na zgrupowaniu w Spale. I jest gotowa do startu.

Rok temu nasza wicemistrzyni świata z Glasgow zaczynała starty w hali, w Ostrawie, od wyników 7.11 s (półfinał) i 7.09 s (finał). I takimi samymi zakończyła występy 1,5 miesiąca później w Nankinie. Dwa lata temu w Łodzi na starcie było 7.08 i 7.04 s, w 2023 roku - dwa razy 7.09 s w Karlsruhe.

W tym roku, licząc tylko wyniki z hali (bez stadionu, bo tam biegały Jamajki) wciąż na szczycie jest 7.05 s Karoliny Manasovej z Ostrawy z 20 stycznia, ale w kolejnych występach Czeszka nie potwierdziła tej formy. A w Łodzi przegrała z Pią Skrzyszowską.

7.08 s wybiegała w Bostonie Dina Asher-Smith, 7.09 s: Jamajka Shenese Walker i aktualna mistrzyni Europy z Apeldoorn - Zaynab Dosso. Z kolei van der Weken legitymuje się na razie czasem 7.13 s, najlepsza z Amerykanek Jacious Sears - 7.13 s. A na 15. pozycji na tej liście, w hali, pozostaje Pia Skrzyszowska (7.18 s z Łodzi). Ona ma już minimum na HMŚ w Toruniu, ale pobiegnie tam na dystansie płotkarskim, gdzie jej 7.78 s jest najlepszym wynikiem na świecie. W stawce brakuje zaś Mujingi Kambundji, która późną jesienią urodziła dziecko i wróci do startów dopiero latem.

Swoboda wystąpi więc w Dortmundzie, a później czekają ją jeszcze tylko cztery występy.

22 stycznia będzie jedną z gwiazd kończącego "złotą serię" mityngów World Athletics Orlen Copernicus Cup, tydzień później wystąpi znów w Toruniu, w mistrzostwach Polski. A na marzec planowane są występy w Berlinie (6 marca), no i w HMŚ w Toruniu (20-22 marca).

Niedzielne starty Swobody w Dortmundzie są planowane na godz. 15.13 (eliminacje) oraz 16.55 (finał).

