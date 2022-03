Piątkowe zmagania pięcioboistek rozpoczęły się od biegów przez płotki, by przejść potem do współzawodnictwa w skoku wzwyż oraz rzutu kulą. Po tych trzech konkurencjach Adrianna Sułek zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc zaledwie 12 pkt do liderki Noor Vidts.

Polce szczególnie dobrze poszło w skoku wzwyż, w którym okazał się najlepsza, osiągając 1,89 m - czyli rekord życiowy. Nie bez kozery jest to jej koronna konkurencja.

HMŚ w Belgradzie. Pięciobój. Adrianna Sułek doskonale rozpoczęła skok w dal

O godz. 17.30 rozpoczęła się walka w skoku w dal - Sułek na liście startowej figurowała na trzeciej pozycji, a do zawodów podeszła mocno zmotywowana, przed pierwszą próbą zachęcając zgromadzoną publiczność do wsparcia jej oklaskami.

W pierwszym skoku popisała się osiągnięciem dystansu 6,43 m, co bez wątpienia mogło dać jej duży spokój przed kolejnymi podejściami - a ponadto było jej życiowym rekordem. Niestety potem nasza kadrowiczka spaliła kolejną próbę - i wielka szkoda, bo zapowiadało się na kolejny dobry rezultat.

Sułek współzawodnictwo zakończyła lądowaniem na odległości 6,29 m - mimo dobrego wybicia w locie nie udało jej się "wyciągnąć" skoku.

Tym samym Polka zajęła trzecie miejsce w skoku w dal - wyprzedziły ją Amerykanka Williams oraz Belgijka Vidts. Ostatnie zawody w ramach pięcioboju - bieg na 800 m - rozpoczną się o 19.50.

Na ten moment Sułek jest druga w klasyfikacji generalnej do liderki Vidts traci 67 pkt.

HMŚ w Belgradzie. Pięciobój. Skok w dal: Trzy najlepsze wyniki

(podano najlepsze próby każdej z zawodniczek)

1. Kendell Williams 6,69 m

2. Noor Vidts 6,60 m

3. Adrianna Sułek 6,43 m

