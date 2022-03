Kajetan Duszyński znany z predyspozycji do przyśpieszania na końcowym fragmencie dystansu na 400 metrów startował z trzeciego toru w pierwszej grupie biegaczy. Start w wykonaniu Polaka nie był najlepszy.

Na półmetku dystansu Duszyński był przedostatni, ale w końcówce jak zwykle okazał się mocny. Mimo to nie wystarczyło mu sił, by odrobić całą stratę. Nie udało mu się zająć miejsc 1-2 premiowanych bezpośrednim awansem do finału. Duszyński zakończył bieg jako trzeci z czasem 46.75 sekund.

Polak zakwalifikował się do finałowego starcia nie bezpośrednio, ale dzięki drugiemu najlepszemu czasowi spośród zawodników z miejsc 3-4 w swoich biegach. Lepszy od niego był w tym zakresie tylko Bruno Hortelano-Roig z czasem 46.49.

Wyniki w pierwszym z pięciu biegów na 400 metrów:

1. Julien Watrin 45.88 sekund

2. Trevor Bassitt 46.47

3. Kajetan Duszyński 46.75