Trzydniowe mistrzostwa Polski w Białymstoku będą się z dnia na dzień rozkręcać - nie tylko pod względem ilości finałów, ale i... pogody. Dziś w Białymstoku było około 20 stopni Celsjusza, pochmurnie, wręcz chłodno. Pogoda idealna w biegach dłuższych lub nawet na średnich dystansach. A sprinterzy najbardziej lubią słoneczko i nawet ponad 30 stopni, mięśnie są rozgrzane, to wtedy padają najlepsze wyniki.

Gdy Ewa Swoboda dobiegła na metę po swoim biegu półfinałowym, pokazała do kamery, że jest po prostu zimno. Uzyskała czas 11.24 s, przy nieznacznie przeciwnym wietrze, o prawie pół sekundy pokonała Marlenę Granaszewską. Choć w swoich dwóch z trzech tegorocznych startów uzyskała czasy poniżej 11 sekund, to jasne było, że tym razem ciężko będzie o powtórkę.

Takie fajerwerki warto zostawić na Birmingham, na mistrzostwa Europy. A później powtórzyć w memoriale Kamili Skolimowskiej, gdy podopieczna Iwony Krupy zmierzy się z najlepszymi sprinterkami świata: Julien Alfred i Melisą Jefferson-Wooden.

Dziś miała na celu inny rekord.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Ewa Swoboda zdecydowaną faworytką

Swoboda w swoim dziewiątym starcie w seniorskich mistrzostwach Polski walczyła bowiem o... dziewiąty tytuł. Gdy nie prześladowały ją kontuzje i mogła biec, była poza zasięgiem wszystkich rywalek. Nie zdarzyło się, by któraś z nich była w stanie zbliżyć się na mniej niż jedną dziesiątą.

Ewa Swoboda, Białystok 2026 Michał Zieliński PAP

Już te trzy serie półfinałowe pokazały, że trudno będzie w finale o inną kolejność niż: Swoboda - Kryscina Cimanouska - Magdalena Stefanowicz. Ewa z czasem 11.24 s, biegnąc lekko, zaimponowała. Cimanouska w trzecim biegu miała 11.46 s, przy nieco mocniejszym wietrze w twarz. A Stefanowicz 11.56 s w drugiej serii.

W finale podopieczna trenerki Iwony Krupy pokazała klasę. Uzyskała gigantyczną przewagę, to nie jest przesada. Mimo przeciwnego wiatru (-0,3 m/s), temperatury już poniżej 20 stopni Celsjusza, finiszowała w 11.05 s. - To jest rekord Polski w tej temperaturze! - krzyknął w TVP Sport red. Przemysław Babiarz.- Taki wynik w tej pogodzie zwiastuje rekord Polski w Birmingham - dodał Sebastian Chmara, prezes PZLA.

Za jej plecami trwała walka o pozostałe medale, Cimanouska dość pewnie wygrała srebro (11.36 s). Ale Stefanowicz została bez medalu (11.55 s), kiepsko ruszyła z bloków, przegrała z Małgorzatą Pojętą (11.44 s, rekord życiowy). I to jest spora niespodzianka, choć Pojęta błysnęła niedawno w finale mistrzostw Polski U-23, tam zdobyła srebro. I miała czas 11.28 s, przy czym wiatr był delikatnie zbyt mocny (+2,1 m/s), by uznać to za życiówkę.

Rozwiń

A Ewa zdobyła swoje dziewiąte złoto - nikt nie wygrał w historii więcej. Nawet Irena Szewińska (siedem triumfów na setkę).

- Było to bardzo ciężkie, jest zimno, to 19 stopni to chyba okłamane. Ale poniosło mnie. Odpaliłam ten bieg, na który czekałam - powiedziała w TVP Sport Swoboda.

Rozwiń

Ewa Swoboda DAMIAN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL Newspix.pl

Kryscina Cimanouska Lukasz Szelag Reporter





Kamil Semeniuk: Jesteśmy w stanie powtórzyć piękną historię z ubiegłego roku. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport