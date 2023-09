Historyczny skok polskiego asa w finale Diamentowej Ligi. Ma minimum na Paryż

Rok temu na tym samym stadionie w Eugene Norbert Kobielski przeżył dramat. W trakcie pierwszego skoku w eliminacjach podczas mistrzostw świata, na wysokości 2.17 m, poczuła trzask w stopie, a chwilę później - jak but czymś się wypełnia. Wiedział już, że stało się coś złego. I miał rację, złamał kość śródstopia, a przecież chwilę wcześniej zajął drugie miejsce w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie, był bliski tego, by po raz pierwszy w karierze pokonać 2.30 m. - To koniec tego wspaniałego sezonu, najpiękniejszego w moim życiu - mówił chwilę później. Wrócił do skakania dopiero w tym roku.