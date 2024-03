Historyczny bieg Swobody, piorunujące wrażenie. Jasny sygnał dla rywalek

To miała być dla Ewy Swobody dopiero rozgrzewka przed tym, co Polkę czeka wieczorem - awans do półfinału mistrzostw świata wydawał się być formalnością. I Ewa Swoboda przebiegła 60 metrów w Glasgow tak jak miała pobiec - bez ryzyka, po pewny awans. Tyle że na mecie okazało się, że uzyskała 7.02 s - swój drugi czas w tym roku! Zarazem historyczny, bo nigdy tak szybko nie pobiegła w rywalizacji nie będącej finałem. W półfinale jest także Magdalena Stefanowicz.