Historyczne sukcesy polskich sprinterek. Najgorsze HMŚ Biało-Czerwonych od 21 lat

Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Glasgow rozpoczęły się fatalnie dla Polaków. Pierwszego dnia wszyscy nasi reprezentacji odpadali w eliminacjach . Nie ma co ukrywać, że to był przykry obraz.

Tym bardziej że pierwszego dnia startowali głównie reprezentanci Polski, którzy zaliczani są do tak zwanego drugiego szeregu. Nikt jednak nie wykorzystał swojej szansy i to trochę martwi.

Największym wydarzeniem pierwszego dnia halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce w Glasgow był finał biegu mężczyzn na 60 metrów . To był szalony nocny sprint, bo w Polsce dochodziła już godzina 23. Warto było jednak zarwać wieczór, bo prawdziwy spektakl stworzyli Amerykanie Christian Coleman i Noah Lyles .

Kosmiczna Ewa Swoboda. Historyczny medal Polki

Drugi dzień dał nam już wiele radości. Ewa Swoboda została bowiem wicemistrzynią świata w hali w biegu na 60 metrów. To był historyczny moment dla polskiej lekkoatletyki, bo jeszcze nigdy polska sprinterka nie stała na podium HMŚ.

Dziewczyna z Żor dała nam wiele radości, choć sama początkowo nie cieszyła się z sukcesu. Wiedziała doskonale, że stać ją na zdobycie złota. Zabrakło niewiele. Dla lekkoatletki trenerki Iwony Krupy to wielka chwila, bo zdobyła swój pierwszy medal globalnej imprezy. W półfinale pobiła ona własny rekord Polski.

Wielkich emocji dostarczył nam też młodziutki Jakub Szymański , który walczył o medal w biegu na 60 metrów przez płotki, Gdyby nie błąd na pierwszym płotku, to być może cieszylibyśmy się z wielkiego sukcesu. Tak skończyło się na piątej pozycji.

Historyczna Pia Skrzyszowska. Katastrofa Piotra Liska

Trzeci dzień rywalizacji był słodko-gorzki dla polskiej reprezentacji. Klasę pokazała Pia Skrzyszowska. Nasza płotkarka była świetnie dysponowana tego dnia. Zanosiło się na to, że może pobić rekord Polski na 60 metrów przez płotki. Tego nie zrobiła, ale za to z Glasgow wróci z medalem i o to chodzi. 22-latka była trzecia w finale, w którym własny rekord świata poprawiła Devynne Charlton z Bahamów - 7,65 sek.