Podczas lekkoatletycznego Memoriału Auduna Boysena w Oslo reprezentant gospodarzy Henrik Ingebrigtsen uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 5000 metrów – 13.19,65.

Poprzedni najlepszy tegoroczny rezultat należał od 5 marca do Kenijczyka Roberta Kipropa i wynosił 13.32,5, ale od tego czasu wskutek pandemii koronawirusa odwołano wszystkie największe imprezy w tej dyscyplinie sportu.

