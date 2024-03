Halowy mistrz świata grzmi ws. zarobków. "To wydaje się szalone"

HMŚ w Glasgow: Josh Kerr niezadowolony z wysokości nagrody finansowej

- To wydaje się szalone w porównaniu z innymi sportami. Musimy nadać tym mistrzostwom trochę wiarygodności. Te liczby są niższe niż opłaty za występy dla sportowców tego kalibru. Musimy znaleźć sposób, aby zachęcić sportowców do częstszych startów. Sposobem na to jest płacenie sportowcom dobrych pieniędzy za ściganie się w serii imprez - powiedział, cytowany przez "Daily Mail".

Polska Agencja Prasowa porównała tę nagrodę do tych przyznawanych mistrzom tenisowego turnieju rangi 1000 w Indian Wells, jaki lada moment się rozpocznie. Triumfatorzy imprez singlowych otrzymają po 1,1 miliona dolarów. Przytoczono również stawki za zwycięstwo w lekkoatletycznych MŚ na świeżym powietrzu - to 70 tys. dol.

Michael Johnson tworzy nową serię lekkoatletyczną. Josh Kerr jest na tak

Kerr jest zdania, że lekkoatleci bardzo skorzystaliby finansowo na wprowadzeniu takiej nowości do kalendarza. - Johnson ma ważny głos na scenie i chce zrobić trochę zamieszania, a to brzmi dla mnie świetnie. Z punktu widzenia sportowców da nam to opcje, a opcje są tym, czego szukamy, aby zarabiać na życie i popisywać się naszymi występami. Tak długo, jak jest to czysta lekkoatletyka, to jestem na tak - podkreślił.