Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce 2026 [TABELA MEDALOWA]

Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce po raz drugi są organizowane w Polsce. Pierwszy raz miał w 2014 roku, a gospodarzem rywalizacji była Ergo Arena w Gdańsku i Sopocie. W trakcie 21. edycji tej imprezy najlepsi lekkoatleci świata powalczą o medale w Toruniu.

Program halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce 2026 obejmuje trzy dni rywalizacji oraz po trzynaście konkurencji wśród kobiet i mężczyzn, a także sztafetę mieszaną 4x400 metrów. Panie i panowie walczyć będą o medale w biegach na 60, 400, 800, 1500 i 3000 metrów, 60 metrów przez płotki, sztafecie 4x400 metrów oraz w pchnięciu kulą, skoku o tyczce, skoku w dal, skoki wzwyż i trójskoku. Dodatkowo kobiety rywalizować będą w pięcioboju, a mężczyźni w siedmioboju. Zatem łącznie rozegranych zostanie 27 konkurencji, co przekłada się na 27 kompletów medali do rozdania, czyli łącznie 81 krążków.

Tabela medalowa halowych mistrzostw świata 2026 [NEWS AKTUALIZOWANY]

Polscy lekkoatleci w halowych mistrzostwach świata zdobyli dotychczas 37 medali, w tym pięć złotych. W ostatniej imprezie tej rangi w 2025 roku w Nankinie jedyny medal wywalczyła sztafeta 4x400 m w składzie: Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś i Anna Gryc, która sięgnęła po srebro. Rekordowe pod względem liczby krążków były dla nas HMŚ w Maebashi w 1999 roku oraz w Birmingham w 2018, kiedy to nasi lekkoatleci zdobyli po pięć medali. Jak będzie tym razem?

W halowych mistrzostwach świata weźmie udział blisko 700 uczestników z ponad 110 reprezentacji. O medale powalczy 31 reprezentantów Polski.

Tabela halowych mistrzostw świata 2026 w Toruniu (stan na godz. 10:00, 20 marca)

* W tym miejscu pojawi się tabela medalowa po zakończeniu pierwszej konkurencji.

Pia Skrzyszowska Jane Barlow East News

Maria Żodzik Paweł Skraba materiały prasowe

