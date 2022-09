Wstępnie tę imprezę planowano na 2020 rok, ale początkowo została przeniesiona, najpierw na 2021, a później na marzec 2023. Wszystko oczywiście z powodu pandemii, która w Chinach zbierała naprawdę poważne żniwo i w praktyce ograniczała do minimum możliwość organizowania imprez sportowych w tym kraju.

I choć w międzyczasie zorganizowano tam zimowe igrzyska olimpijskie i wydawało się, że wszystko wróciło do normy, World Athletics poinformował dziś, że halowe mistrzostwa świata w Nankinie zostały po raz kolejny przełożone. Tym razem na 2025 rok!

- Jesteśmy rozczarowani, że musieliśmy ponownie przełożyć to wydarzenie z powodu okoliczności od nas niezależnych, ale zrobiliśmy to, aby dać pewność sportowcom i federacjom członkowskim przygotowującym się do sezonu 2023 - powiedział prezes World Athletics Sebastian Coe, cytowany przez oficjalną stronę tej organizacji. - Niestety ramy czasowe uniemożliwią nam przeniesienie imprezy na inny miesiąc w 2023 roku, ale halowe mistrzostwa powrócą w 2024 roku w Glasgow - dodał.