Aktualny halowy mistrz Europy Paweł Wojciechowski stracil nieoczekiwanie możliwość walki o obronę złota w finale skoku o tyczce Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Nie przebrnął eliminacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Ewa Swoboda nie wystartuje. Krzysztof Kęcki zdradził, ilu zawodników otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Minimum kwalifikacyjne do finału Halowych Mistrzostw Europy wynosiło 5,75 m, ale tyczkarze rozpoczęli już od 5,20 m, czy też 5,35 m - od takiej wysokości wystartował na przykład Paweł Wojciechowski. I obrońca trofeum z poprzednich mistrzostw w Glasgow miał probemy. Strącil w pierwszej próbie te 5,35 m, ale poprawił się w drugim skoku. Większy kłopot stanowiła jednak poprzeczka na wysokości 5,50 m. Tutaj wyraxnie poirytowany i niespokojny Polak trzykrotnie spalil swoją próbę. To smutne podsumowanie iezbyt udanego dla niego sezonu zimowego, w którym cały czas nie skakał dobrze.

Odpadnięcie Pawła Wojciechowskiego to największa niespodzianka sobotnich kwalifikacji męskiej tyczki. Zawodnik Zawiszy Bydgoszcz dwa lata temu po wspaniałym konkursie pokonał w Glasgow innego polskiego tyczkarza, Piotra Liska. Z kolei dwa lata wcześniej, podczas historycznych i wspaniałych dla Polski halowych mistrzostw kontynentu w Belgradzie miał brąz - tam z kolei triumfował Lisek. Ten start Pawła Wojciechowskiego przypominał jego dotychczasowe występy olimpijskie, gdy w Londynie w 2012 roku i Rio de Janeiro w 2016 roku także palił się w eliminacjach.



Robert Sobera i Piotr Lisek weszli

Robert Sobera pokonał poprzczkę na wysokości 5,35 m, 5,50 m i 5,60 m, ale utknął na 5,70 m. Strącił trzykrotnie. Dało mu to jednaki tak awans do finału, zaplanowanego na niedzielę (godz. 17.40), ponieważ w eliminacjach potknęło się kilku innych świetnych skoczków np. Niemiec Torben Blech, który po strąceniu 5,70 m po raz trzeci był kompletnie załamany - uległ Polakowi Soberze jedną nieudaną próbą więcej.



Żadnych problemow z kwalifikacją nie miał aktualny wicemistrz Europy Piotr Lisek, który strącał poprzeczkę zawieszoną na 5,60 i 5,70 m, ale ostatecznie wysokości te pokonywał. Wynik 5,70 m wystarczał. Co więcej, przy malej liczbie prób wystarczało 5,60 m, zatem wielki faworyt Szwed Armand Duplantis wszedł do finału tylko jednym skokiem.

W niedzielnym finale zobaczymy więc: dwóch Polaków Piotra Liska i Roberta Soberę, dwóch Niemców Olega Zernikela i Bo Kandę Litę Baehre, Holendra Manno Vloona, Szweda Armanda Duplantisa, Francuza Valentina Lavillenie oraz rewelacyjnego Turka Ersu Sasmę. Nie startuje Renaud Lavillenie, który odpuścił mistrzostwa w Toruniu, prawdopodobnie z uwagi na niedługie igrzyska olimpijskie w Tokio.