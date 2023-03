Po udanym piątku podczas trwających w Stambule Halowych Mistrzostw Europy i zdobyciu srebrnego medalu w biegu na 60 metrów kobiet przez Ewę Swobodę oraz w pięcioboju przez Adriannę Sułek , dziś do eliminacji w skoku o tyczce przystąpił Piotr Lisek.

Już w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy potwierdzenie, że do rywalizacji w Stambule nie przystąpi rekordzista świata, Szwed - Armand Duplantis . Z powodu problemów zdrowotnych udziału w eliminacjach nie mógł z kolei wziąć także Holender - Rutger Koppelaar .

Halowe ME. Piotr Lisek w finale skoku o tyczce

Minimum kwalifikacyjne pierwotnie było ustawione na 5.75. Piotr Lisek rozpoczął rywalizację od wysokości 5.40, którą zaliczył już w pierwszym skoku, podobnie jak kolejną próbę na 5.55. Wysokość 5.65 także nie sprawiła Polakowi najmniejszych problemów. Przy niej, dość niespodziewanie z eliminacjami pożegnał się za to Menno Vloon. Jest to o tyle zaskakujące, że Holender mógł w tym sezonie pochwalić się wynikiem 5.91 - najlepszym spośród tych, którzy przystąpili dziś do rywalizacji