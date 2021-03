Świetnym biegiem półfinałowym i czasem 7,59 s polski płotkarz Damian Czykier pokazał, że będzie się liczył w walce o medal Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu na dystansie 60 metrów przez płotki. Pozostali dwaj Polacy zawiedli.

Artur Noga - doświadczony, ponad 30-letni polski płotkarz i były medalista mistrzostw Europy na otwartym stadionie - wystartował kapitalnie. Wyszedł z bloków jako pierwszy, z ogromnym refleksem i najlepszą reakcją startową. Na dystansie jednak dał się dogonić i finiszował dopiero siodmy w czasie 7,76 s. Z dużym luzem i przewagą ten półfinał wygrał Francuz Wilhelm Belocian, sygnalizując tym samym, że rezultat 7,49 s to nie jest jego ostatnie słowo.



Krzysztof Kiljan to z kolei płotkarz zaledwie 21-letni, który na takiej imprezie dopiero debiutował. On z kolei zepsuł start, przygniotło go do linii i Polak nie dał rady uzyskać czasu i miejsca, które gwarantowałyby finał. Reprezentant Polski był mocno rozczarowany czasem 7,.84 s i piątą pozycją.





Damian Czykier w wielkiej formie

Mieliśmy jednak jeszcze jednego, najlepszego płotkarza - Damiana Czykiera z Podlasia Bialystok. On w swoim półfinale pokazał dużą klasę i formę. Wygrał pewnie z czasem 7,59 s i jego walka o medal zapowiada się pasjonująco. Finałowy bieg na 60 metrów przez płotki rozpocznie niedzielną sesję wieczorną, o godz. 17.