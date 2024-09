Gwizdy i buczenie po decyzji sędziów w biegu Skrzyszowskiej. Trzy tysięczne sekundy

Pia Skrzyszowska, choć jest brązową medalistką mistrzostw Europy z tego roku i ma jeden z najlepszych czasów w stawce płotkarek, miała w Diamentowej Lidze w Zurychu nie biec. Wskoczyła jednak do składu po rezygnacji kontuzjowanej Bahamki Devynne Charlton, ale znów pokazała, że forma sprzed kilku tygodni już gdzieś odleciała. Polka nie liczyła się w stawce, ale to nie na nią były skierowane oczy szwajcarskich kibiców. Oni chcieli świetnego występu Ditaji Kambundji, ale do akcji wkroczyli sędziowie. Ich decyzję 30 tys. ludzi skwitowało gwizdami.