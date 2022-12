Gwiazdy zabłysną w Łodzi. Mistrz olimpijski znów pobiegnie w Polsce

Mityng odbędzie się w Łodzi (4 lutego) po raz ósmy i rozpocznie sezon halowy w Polsce. Już właściwie tradycyjnie w Atlas Arenie (bilety już w sprzedaży) pojawią się najlepsi polscy lekkoatleci - m. in. sprinterzy Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska czy Damian Czykier.

- To jest hala, w której można bić rekordy i Ewa pokazała to w poprzednim mityngu - podkreślał Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. - W tym roku Polacy zdobyli 14 medali mistrzostw Europy i cztery mistrzostw świata, a w ubiegłym dziewięć medali igrzysk olimpijskich. Sami też należymy do światowej czołówki.