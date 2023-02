Gwiazda znów uderza w związek! "Stanęliście na wysokości zadania.."

Już w najbliższy weekend w Toruniu odbędą się halowe mistrzostwa Polski, gromadzące najlepszych lekkoatletów w naszym kraju. Wśród gwiazd pojawi się między innymi wieloboistka Adrianna Sułek, która jednak przed startem imprezy nie może pogodzić się z tym, jak rozplanowano jej konkurencje. I ma o to pretensje zarówno do związku, jak i do telewizji pokazujące zawody.