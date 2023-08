Gwiazda wybrała Polskę. Białoruski biznesmen nie wytrzymał. Jasno wskazał winnych

Wina białoruskich urzędników. Biznesmen nie ma złudzeń

Dla Białorusinów to spora strata, bo Cimanouska była w tym kraju czołową sprinterką, olimpijką z Tokio, uczestniczką mistrzostw Europy i świata, a także złotą medalistką Uniwersjady w Neapolu w 2019 roku. Właśnie po igrzyskach zrobiło się o niej głośno. Reprezentowała swój kraj w eliminacjach na 100 metrów, miała też wziąć udział w rywalizacji na dwukrotnie dłuższym dystansie. Tyle że poskarżyła się w mediach społecznościowych na zaniedbania trenerów, przez co w igrzyskach nie wzięły udział trzy inne biegaczki z tego kraju. I w efekcie ona miała startować w sztafecie mieszanej 4x400 m.

Na Białorusi zostało to odebrane bardzo źle, chciano zmusić zawodniczkę do powrotu do kraju - mimo, że czekały ją starty. Cimanouska powiedziała, że urzędnicy białoruscy pojawili się w hotelu i dali jej godzinę na spakowanie, zanim uda się na lotnisko. Wtedy poprosiła o pomoc MKOl i sytuacja nagle się zmieniła. "Próbują wydostać mnie stąd bez mojego pozwolenia" - powiedziała sprinterka w filmie opublikowanym na kanale Telegram Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej (BSSF), grupy wspierającej sportowców uwięzionych lub odsuniętych na margines za poglądy polityczne.