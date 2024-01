Piotr Lisek to obecnie jeden z najpopularniejszych lekkoatletów w naszym kraju. Sportowiec znany jest kibicom ze swojego pozytywnego nastawienia do życia. Jak się okazuje, choć ciężko trenuje na bieżni, kilka dobrych lat temu "podpadł" związkowi na obozie w Stanach Zjednoczonych. Choć od afery minęło już sporo czasu, 31-latek w Podcaście Olimpijskim Interii postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i opowiedział, co tak naprawdę działo się poza granicami ojczyzny.