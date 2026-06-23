Grad medali Polaków w MŚ, do tego rekord świata

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Grad medali przywieźli Polacy z mistrzostw świata SUDS (Sport Union for Down Syndrome Athletes). W lekkoatletycznych zawodach w Sofii rywalizowali sportowcy z zespołem Downa z 24 krajów. Polska reprezentacja lekkoatletów liczyła dziesięcioro sportowców.

Grupa polskich lekkoatletów w biało-czerwonych strojach biegnie razem po stadionie z polską flagą
Wielki sukces reprezentacji Polski w MŚ SUDS w SofiiFundacja Handicap Zakopanemateriały prasowe

Siedmiu zawodników pochodziło z Fundacji Handicap Zakopane, jedna zawodniczka była z klubu Go4Win i do tego było jeszcze dwóch zawodników z Warszawy.

Klasą dla siebie była Magdalena Dąbrowska. Zdobyła ona dwa tytuły mistrzyni świata - w biegu na 200 metrów oraz w trójboju (bieg na 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą). W tej ostatniej konkurencji wynikiem 2168 pkt poprawiła rekord świata.

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Zawodniczka ta wywalczyła również wicemistrzostwo świata na 400 m i w skoku w dal oraz brąz na 100 m.

Brązowe medale indywidualnie wywalczyli też Antoni Wiercioch w biegu na 100 m oraz Maria Martyniak w chodzie na 1500 m.

Brązowe medale zawisły dwukrotnie na szyjach naszych biegaczek w sztafetach 4x100 m i 4x400 m, obie sztafety pobiegły w składzie: Dąbrowska, Anna Szewczyk, Martyniak, Natalia Strzyżewska.

To był tydzień wielkich emocji, fantastycznej rywalizacji na najwyższym poziomie, pokaz sięgania szczytu swoich możliwości i walki o setne części sekund. Nasi sportowcy pokazali waleczność i ducha walki. Pięknie reprezentowali Polskę, Małopolskę i Fundację Handicap Zakopane w mistrzostwach świata, zdobywając trzecie miejsce w klasyfikacji krajów. Jesteśmy dumni z ich wyników sportowych: siedem medali indywidualnych, dwa medale dla sztafet, a do tego 16 nowych rekordów życiowych - to pokazuje ich świetne przygotowanie i stuprocentowe zaangażowanie. Gratulacje dla sportowców i dla ich trenerów. Dziękujemy kibicom, szczególnie rodzinom sportowców za wszelkie wsparcie
- tak podsumowała starty reprezentantów Polski, Małopolski i Fundacji Handicap Zakopane prezes Fundacji Małgorzata Tlałka-Długosz.

Tlalka-Długosz przed laty była znakomitą polską narciarką. Była szóstą zawodniczką zimowych igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w slalomie. Osiem razy stawała na podium zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.

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