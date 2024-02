Goni Woronina nie tylko na stadionie. Efektowne zwycięstwo, najlepszy czas w Polsce

9 czerwca minie 40 lat od historycznego biegu Mariana Woronina , który na stadionie warszawskiej Skry jako pierwszy w Europie przebiegł 100 metrów poniżej 10 sekund - dokładny czas, który mu zmierzono, wynosił 9.992 s. Po zaokrągleniu, zgodnie z regułami, wyszło równe 10 sekund - do zeszłego roku nikt się nawet w najmniejszym stopniu nie zbliżył do tego rezultatu .

Aż w końcu w Dessau kapitalnymi biegami popisał się Dominik Kopeć - nie jednym, a dwoma. Najpierw uzyskał 10.06 s, później poprawił się o jedną setną . Wtedy miał szczyt formy, choć dwa miesiące później w Budapeszcie też spisywał się bardzo dobrze. 10.12 s dało mu awans do półfinału, w nim jednak 10.15 s to już było za mało, by znaleźć się wśród ośmiu najlepszych sprinterów świata .

Jedna tysięczna od medalu, dwie setne od rekordu Polski. Tak w hali biega Dominik Kopeć

Kopeć w poprzednim sezonie aż pięć razy przebiegł ten dystans w hali poniżej 6.60 s. Ten zaczął nieco wolniej, w Rzeszowie dwa tygodnie temu zmierzono mu w szybszym z biegów 6.66 s, w ostatnią sobotę w Łodzi zaś - 6.65 s. W Orlen Cupie wystarczyło to w finale do szóstej pozycji, świetnie spisał się zresztą w 22-letni Oliwier Wdowik, który finiszował tylko za Kubańczykiem Reynierem Meiną. To jego czas - 6.60 s - był do dziś tym najlepszym uzyskanym przez polskiego biegacza w 2024 roku.