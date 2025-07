Gigantyczne problemy nie powstrzymały Niemców. Są o krok przed Polską

Polska również przygotowuje się do ewentualnej organizacji igrzysk olimpijskich, jednak obecnie Niemcy są o krok do przodu.

Uniwersjada rozpoczyna się tuż za polską granicą i stanowi ważny test organizacyjny dla Niemiec, które rozważają kandydaturę do igrzysk olimpijskich.

Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB) ogłosiła jakiś czas temu, że do jesieni 2026 roku podejmie decyzję w sprawie kandydatury do organizacji letnich igrzysk w 2036, 2040 lub 2044 roku.

Polska, podobnie jak Niemcy, przygotowuje się do złożenia kandydatury o organizację igrzysk olimpijskich. Początkowo mówiło się o 2036 roku, ale Robert Korzeniowski , doradca ministra sportu i turystyki, jakiś czas temu przyznał, że finalnym efektem wdrożenia Strategii Rozwoju Sportu ma być organizacja w naszym kraju letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku .

Niedawno Polska organizowała igrzyska europejskie. To jednak impreza o wiele mniejsza niż igrzyska olimpijskie, czy uniwersjada. To był jednak taki mini-test dla naszego kraju. Okazało się, że jesteśmy w stanie przeprowadzić multidyscyplinarną imprezę, choć trzeba przyznać, że wiele w tym wszystkim było improwizacji .

Teraz przed takim testem stają Niemcy. W regionie Nadrenii Północnej-Westfalii rusza uniwersjada. I jeszcze do ubiegłego roku wcale nie było jasne, że nasi sąsiedzi ją zorganizują. Na przeszkodzie stanęły bowiem problemy finansowe, a konkretnie gwałtownie rosnące koszty .

Tak naprawdę Niemcy zderzyli się z realiami obecnego świata. Właśnie rosnące koszty sprawiły, że na dwa lata przed rozpoczęciem uniwersjady z listy miasta-gospodarzy został skreślony Duesseldorf. Tak naprawdę dopiero rok temu władze landu zdecydowały się na to, by potwierdzić organizację tych ogromnych zawodów. To tylko pokazuje, z jakimi problemami muszą się borykać organizatorzy tak dużych imprez sportowych.