Dominika Stelmach dokonała czegoś, co wydawało się, że przez lata będzie trudne do pobicia. Podczas odbywającego się w Izraelu Spartanionu Polka ustanowiła rekord świata i przebiła osiągnięcie Camille Herron w biegu 12-godzinnym. Przebiegła w tym czasie 152,633 km! - Mąż, w swoim stylu, zamiast motywować, już namawiał do powrotu do hotelu - pisała po zakończeniu rywalizacji o sytuacji z połowy dystansu. Wtedy miała spory kryzys, z którym zdołała się uporać.