Genialny bieg Polki, "życiówka" poprawiona o 3 sekundy. I to nie na "jej" dystansie

Kazimierska, której do poprzednich igrzysk w Tokio nie udało się zakwalifikować, tym razem o przepustkę martwić się nie musiała. Czas uzyskany w trakcie Memoriału Ireny Szewińskiej - 4:01.89 (szósty w historii polskiej lekkoatletyki) dawał pewny wyjazd do Francji. Droga do tego wyniku była, jak na nasze warunki dość nietypowa. 23-latka trenuje bowiem w Stanach Zjednoczonych, pod okiem Shalane Flanagan, medalistki IO z Pekinu (2008).

