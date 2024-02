Jakub Szymański ma plan, jak postraszyć wielkiego Granta Hollowaya

- Nie wiem, czy to wzór, bo na 110 m ppł technika u niego jednak kuleje, mimo że jest bardzo szybką bestią. Mogę powiedzieć, że będzie to dla mnie sukces, gdy przegram z nim o mniej niż jedną dziesiątą. To już by oznaczało, że będę naprawdę blisko niego, czułby mój oddech. Wiadomo, na końcówce to on wyprzedza, ale jest to bieganie, którego nikt nie może się powstydzić - stwierdził nasz as młodego pokolenia.